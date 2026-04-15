Mai à Vélo, Ecole de Colembert, Colembert

Mai à Vélo Lundi 18 mai, 13h00 Ecole de Colembert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T13:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T13:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:30:00+02:00

Animation sous la forme de 3 ateliers :

1 – atelier d’apport théorique sur la Sécuroté à vélo – code de la route …

2 – atelier de réparation et entretien du vélo

3 – mise en pratique – maitrise de vélo et assurance sur le vélo avec respect du code la route

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Animation de type Savoir Rouler à Vélo