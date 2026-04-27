MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À FANJEAUX Fanjeaux

Fanjeaux

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À FANJEAUX

Place du Treil Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 08:30:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

La Transhumance à vélo fait étape à Fanjeaux !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 8h30 Départ de la 4ème étape de la Transhumance à vélo à la salle des fêtes à Villepinte

à 11h Arrivée du cortège sur la place du Treil à Fanjeaux

dès 17h Animation Le Manège à Vélo (par La Manègerie à Vélo)

dès 18h Animations (Essais de vélos et balades à vélo), Apéritif offert à la population, Restauration sur place (foodtruck) et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarques

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

En cas de mauvais temps, les animations prévues en extérieur auront lieu à la salle polyvalente de Fanjeaux.

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Place du Treil Fanjeaux 11270 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

The Transhumance bicycle race makes a stop in Fanjeaux!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the mobility department of the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

8:30 am: Departure of the 4th stage of the Transhumance à vélo at the Salle des Fêtes in Villepinte

11am: Arrival of the procession at Place du Treil in Fanjeaux

from 5pm: Entertainment Le Manège à Vélo (by La Manègerie à Vélo)

from 6pm: Entertainment (bike tests and rides), Aperitif offered to the public, Catering on site (foodtruck) and discussions on the Mobility Action Plan

Whether you’re an avid cyclist or just curious, come and share this festive moment of commitment to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorisation to take part in the activities.

In the event of bad weather, outdoor activities will take place in the Fanjeaux multi-purpose hall.

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À FANJEAUX Fanjeaux a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme