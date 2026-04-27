MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À MONTRÉAL Montréal

Montréal

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À MONTRÉAL

Avenue Jean Moulin Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La Transhumance à vélo fait étape à Montréal !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 10h Départ de la Transhumance à vélo depuis le parking de la CCPLM à Bram

à 11h Arrivée du cortège au Jardin Paul Vidal à Montréal

à 12h Pique-nique convivial dans le jardin

à 13h Animations pour tous (vélo-smoothie, parcours de maniabilité)

à 14h30 Balades à vélo (niveau amateurs)

à 16h30 Visite guidée de la collégiale Saint-Vincent avec Armand Guitard

à 18h30 Apéritif offert à la population (toujours dans le Jardin Paul Vidal)

Dès 19h Restauration sur place (foodtruck), essais de vélos, balades et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarque

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

.

Avenue Jean Moulin Montréal 11290 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Transhumance à vélo makes a stop in Montreal!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the mobility department of the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère invites you to a convivial, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

10am: Departure of the Transhumance by bike from the CCPLM parking lot in Bram

11am: Arrival of the procession at Jardin Paul Vidal in Montréal

12pm: Friendly picnic in the garden

1pm: Entertainment for all (bike-smoothie, handling course)

2:30pm: Bike rides (amateur level)

4:30pm: Guided tour of the Saint-Vincent collegiate church with Armand Guitard

6.30pm: Aperitif for the public (still in the Jardin Paul Vidal)

From 7pm: On-site catering (foodtruck), bike trials, rides and discussions on the Mobility Action Plan

Whether you’re an avid cyclist or just curious, come and share this festive moment of commitment to more sustainable mobility.

Please note:

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorization to take part in the activities.

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À MONTRÉAL Montréal a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme