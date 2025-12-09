Parcours Nature de l’étang de Montréal Montréal Gers

Parcours Nature de l’étang de Montréal

Parcours Nature de l’étang de Montréal 32250 Montréal Gers Occitanie

Ici, à 2 pas de la bastide de Montréal-du-Gers, de drôles de gascons ont eu l’idée de rendre à la nature une ancienne base de loisirs et son lac de baignade. Et c’est pour notre plus grand bonheur ! Une balade éducative pour faire le plein de Nature.

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

Here, just a stone’s throw from the bastide town of Montréal-du-Gers, a group of quirky Gascons came up with the idea of restoring nature to a former leisure park and swimming lake. And it’s all to our delight! An educational walk to fill you up with nature.

Deutsch :

Hier, nur zwei Schritte von der Bastide Montréal-du-Gers entfernt, hatten einige lustige Gascogner die Idee, eine ehemalige Freizeitanlage und ihren Badesee der Natur zurückzugeben . Und das zu unserem größten Glück! Ein lehrreicher Spaziergang, um Natur zu tanken.

Italiano :

Qui, a due passi dalla cittadina di Montréal-du-Gers, un gruppo di eccentrici guasconi ha avuto l’idea di restituire alla natura un ex centro ricreativo e un lago balneabile. E ne siamo tutti entusiasti! Una passeggiata educativa per fare il pieno di natura.

Español :

Aquí, a dos pasos de la bastida de Montréal-du-Gers, un grupo de extravagantes gascones tuvo la idea de devolver a la naturaleza un antiguo centro de ocio y lago de baño. Y todos estamos encantados Un paseo pedagógico para llenarse de naturaleza.

