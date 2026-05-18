Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal

Montréal

Concert Brassens

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

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La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19 contact@la-maison-hirondelle.com

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English : Concert Brassens

L’événement Concert Brassens Montréal a été mis à jour le 2026-05-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)