Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal
Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal vendredi 12 juin 2026.
Montréal
Concert Brassens
La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
.
La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19 contact@la-maison-hirondelle.com
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English : Concert Brassens
L’événement Concert Brassens Montréal a été mis à jour le 2026-05-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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