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Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal

Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Maison Hirondelle

Adresse : 11 Place du Prieuré

Ville : 89420 Montréal

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montréal

Concert Brassens

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :
2026-06-12

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La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19  contact@la-maison-hirondelle.com

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English : Concert Brassens

L’événement Concert Brassens Montréal a été mis à jour le 2026-05-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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