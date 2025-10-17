ATELIER DE DÉGUSTATION OENOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal

ATELIER DE DÉGUSTATION OENOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES

Le Fort Montréal Aude

Venez développer vos compétences œnologiques et passer un moment agréable au Domaine Le Fort à Montréal dans l’Aude, près de Carcassonne.

3h durant lesquelles vous affinerez vos sens, puis vous appliquerez notre méthode de dégustation sur 6 vins différents du Domaine.

Cet atelier de dégustation de vin, limité à 10 personnes maximum, est animé par Stéphanie, œnologue et vigneronne depuis plus de 25 ans.

Tarifs Dégressifs

Pour 1 personne 70€

Entre 2 et 4 personnes 65€ par personne

Entre 5 et 9 personnes 60€ par personne

Pour 10 personnes 55€ par personne

Le Fort Montréal 11290 Aude Occitanie

English :

Come and develop your ?nological skills and have a great time at Domaine Le Fort in Montréal, Aude, near Carcassonne.

during 3 hours, you’ll hone your senses, then apply our tasting method to 6 different Domaine wines.

This wine tasting workshop, limited to a maximum of 10 people, is led by Stéphanie, ?nologist and winemaker for over 25 years.

Reduced rates

For 1 person: 70?

Between 2 and 4 people: 65? per person

Between 5 and 9 people: 60? per person

For 10 people: 55? per person

German :

Entwickeln Sie Ihre ?nologischen Fähigkeiten und verbringen Sie eine angenehme Zeit auf der Domaine Le Fort in Montréal im Departement Aude in der Nähe von Carcassonne.

während des dreistündigen Kurses werden Sie Ihre Sinne verfeinern und dann unsere Verkostungsmethode auf 6 verschiedene Weine des Weinguts anwenden.

Dieser auf maximal 10 Personen begrenzte Weinverkostungs-Workshop wird von Stéphanie geleitet, die seit mehr als 25 Jahren als Winzerin und Expertin tätig ist.

Abgestufte Preise

Für 1 Person: 70?

Zwischen 2 und 4 Personen: 65? pro Person

Zwischen 5 und 9 Personen: 60? pro Person

Für 10 Personen: 55? pro Person

Italiano :

Venite a sviluppare le vostre competenze tecnologiche e a divertirvi al Domaine Le Fort di Montréal, nella regione dell’Aude, vicino a Carcassonne.

in 3 ore, affinerete i vostri sensi e poi applicherete il nostro metodo di degustazione a 6 diversi vini della tenuta.

Questo laboratorio di degustazione, limitato a un massimo di 10 persone, è condotto da Stéphanie, enologa e viticoltrice da oltre 25 anni.

Tariffe

Per 1 persona: € 70

Da 2 a 4 persone: € 65 a persona

Da 5 a 9 persone: € 60 a persona

Per 10 persone: 55€ a persona

Espanol :

Venga a desarrollar sus aptitudes ?nológicas y a pasarlo en grande en el Domaine Le Fort de Montréal, en la región de Aude, cerca de Carcasona.

en 3 horas, afinará sus sentidos y después aplicará nuestro método de cata a 6 vinos diferentes de la finca.

Este taller de cata, limitado a un máximo de 10 personas, está dirigido por Stéphanie, ?nóloga y enóloga desde hace más de 25 años.

Tarifas

Para 1 persona: 70

De 2 a 4 personas: 65

De 5 a 9 personas: 60 euros por persona

Para 10 personas: 55? por persona

