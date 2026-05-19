RENCONTRES DE MONTHELON 2026 null Lieu-dit Château de Monthélon Montréal
RENCONTRES DE MONTHELON 2026 null Lieu-dit Château de Monthélon Montréal jeudi 23 juillet 2026.
Montréal
RENCONTRES DE MONTHELON 2026
null Lieu-dit Château de Monthélon chateau de monthelon Montréal Yonne
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-23
? ? ?? Jeudi 23 · Vendredi 24 · Samedi 25 juillet 2026 ??Cirque Théâtre Concerts Expos Performances DJs ?? Spectacles sous chapiteau, en salle et en plein-air ??3 tarifs au choix sans condition gratuit pour les de 6 ans ??Tout public Ouverture du site 16h30 ?? Cuisine maison et végétarienne ??Bières et vins bios ? ? .
null Lieu-dit Château de Monthélon chateau de monthelon Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : RENCONTRES DE MONTHELON 2026
L’événement RENCONTRES DE MONTHELON 2026 Montréal a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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