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CONCERT FESTIVALLON RAFFU AU QUINZE AU QUINZE Montréal

CONCERT FESTIVALLON RAFFU AU QUINZE AU QUINZE Montréal mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : AU QUINZE

Adresse : 15 Place du Prieuré

Ville : 89420 Montréal

Département : Yonne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Montréal

CONCERT FESTIVALLON RAFFU AU QUINZE

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:59:00

Date(s) :
2026-07-29

RAFFU, groupe rhônalpin de 6 musiciens, explore depuis bientôt 15 ans et +300 concerts, une
musique nomade résolument pétillante et métisse, emprunt d’influences des 4 coins du globe
balkans, afro, orient, reggae, chanson rock… Véritable livre de bord, le répertoire laisse place à
des textes conscients qui partagent les multiples facettes de l’humain et du monde qui l’entoure.
RAFFU en concert, c’est l’assurance d’un grand voyage coloré, chaloupé, jouissif et
participatif, autour d’un 2ème album EXIL (Inouïe Distribution). 100% bonheur garanti !
Chacun des titres du répertoire original du groupe pose une ambiance nouvelle pour bâtir un
véritable scénario à l’univers cinématographique. Formé de 6 musiciens d’expérience et de
sensibilité, tantôt énergique, tantôt émouvante, le groupe épouse tous les contextes de scènes,
intimistes ou festifs, paisibles ou pêchus ! Accompagné d’un 2ème album aux couleurs métisses,
l’élixir proposé par RAFFU offre un savoureux brassage des genres porté par une très bonne
humeur communicative.
Retrouvez-les au QUINZE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre.   .

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 16 49 

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English : CONCERT FESTIVALLON RAFFU AU QUINZE

L’événement CONCERT FESTIVALLON RAFFU AU QUINZE Montréal a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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