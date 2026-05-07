Montréal

FESTIVAL BANDAS EN MALEPÈRE 2026

Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

23ème édition du Festival de Bandas en Malepère Rendez-vous les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026

Le Festival de Bandas en Malepère revient pour une édition exceptionnelle, riche en musique, en partage et en bonne humeur !

Au programme de ce week-end festif

– Une dizaine de bandas et groupes pour faire vibrer la Malepère

– Un groupe guest surprise… suspense garanti !

– Un grand stand de restauration sur place, rapide et accessible

– La boutique officielle du festival, ouverte pendant les deux jours

– Possibilité de commander en ligne avant l’événement

– Une fanfare CLASS, pour des moments de partage musical et un concert en fin de journée

– Un camping gratuit, pour faire la fête en toute sécurité

– Une édition sous les signes de la musique, de la fête et de la convivialité

Entrée gratuite.

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Montréal 11290 Aude Occitanie festivalbandasenmalepere@gmail.com

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English :

23rd edition of the Festival de Bandas en Malepère: Rendezvous on Friday 12 and Saturday 13 June 2026

The Festival de Bandas en Malepère returns for an exceptional edition, rich in music, sharing and good humor!

On the program for this festive weekend:

– A dozen bandas and groups to rock the Malepère

– A surprise guest band? guaranteed suspense!

– A large food stand on site, fast and accessible

– The official festival store, open for both days

– Online ordering before the event

– A CLASS brass band, for shared musical moments and a concert at the end of the day

– Free camping, so you can party in complete safety

– A festival of music, festivities and conviviality

Free admission.

L’événement FESTIVAL BANDAS EN MALEPÈRE 2026 Montréal a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme