Montréal en Lumière Montréal

Montréal en Lumière

Place du Prieuré Montréal Yonne

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-08-02 23:15:00

2026-07-24 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-02

Spectacle de rues itinérant. Danses médiévales. En suivant les figurants en tenues d’époque dans les rues, vous vous retrouverez plongés dans l’histoire de Montréal et découvrirez le charme de ce village médiéval. Possibilité de petite restauration sur place dès 19 h et buvette en fin de spectacle vers 23 h. .

Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté montrealenlumiereyonne@gmail.com

