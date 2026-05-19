RENCONTRES DE MONTHELON 2026 null Lieu-dit Château de Monthélon Montréal

Montréal

RENCONTRES DE MONTHELON 2026

null Lieu-dit Château de Monthélon Château de Monthelon Montréal Yonne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-23

? ? ?? Jeudi 23 · Vendredi 24 · Samedi 25 juillet 2026 ??Cirque Théâtre Concerts Expos Performances DJs ?? Spectacles sous chapiteau, en salle et en plein-air ??3 tarifs au choix sans condition gratuit pour les de 6 ans ??Tout public Ouverture du site 16h30 ?? Cuisine maison et végétarienne ??Bières et vins bios ? ? .

null Lieu-dit Château de Monthélon Château de Monthelon Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : RENCONTRES DE MONTHELON 2026

L’événement RENCONTRES DE MONTHELON 2026 Montréal a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)