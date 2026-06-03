CONCERT D’ORGUE Montréal
CONCERT D’ORGUE Montréal jeudi 16 juillet 2026.
Montréal
CONCERT D’ORGUE
Place Saint-Vincent Montréal Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Avec ses 4 claviers, 57 jeux et plus de 3000 tuyaux, l’orgue de la collégiale de Montréal est le plus grand de l’Aude et l’un des plus anciens c’est un véritable joyau du patrimoine montréalais. Venez le découvrir à l’occasion d’un concert exceptionnel !
Le jeudi 16 juillet à 21h, l’association des Amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal vous propose un récital par 6 jeunes organistes américains.
Libre participation aux frais.
.
Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 77 00 55 89 orguemontreal11@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With its 4 manuals, 57 stops and over 3,000 pipes, the organ of the collegiate church of Montreal is the largest in the Aude region and one of the oldest: a true jewel of Montreal’s heritage. Come and discover it in an exceptional concert!
On Thursday, July 16 at 9pm, the Association des Amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal presents a recital by 6 young American organists.
Free participation.
L’événement CONCERT D’ORGUE Montréal a été mis à jour le 2026-06-03 par
À voir aussi à Montréal (Aude)
- Concert Brassens La Maison Hirondelle Montréal 12 juin 2026
- FESTIVAL BANDAS EN MALEPÈRE 2026 Montréal 12 juin 2026
- FESTIVAL BANDAS EN MALEPÈRE 2026 Montréal 13 juin 2026
- ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal 14 juin 2026
- ATELIER DE DÉGUSTATION OENOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal 28 juin 2026