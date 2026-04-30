Montréal

ENS PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

3,5 km Facile + 5 ans

Partons à la recherche des mille et une graines et baies du bois du Chapitre à travers nos sens et notre esprit artistique.

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Montréal 11290 Aude Occitanie +33 5 62 24 18 18

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English :

3.5 km Easy + 5 years

Let’s go in search of the thousand and one seeds and berries of the Bois du Chapitre, using our senses and our artistic spirit.

Reservations required by phone. 20 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS Montréal a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude