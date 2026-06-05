ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal
ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal dimanche 6 décembre 2026.
Montréal
ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES
Le Fort Montréal Aude
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Venez développer vos compétences œnologiques et passer un moment agréable au Domaine Le Fort à Montréal dans l’Aude, près de Carcassonne.
3h durant lesquelles vous affinerez vos sens, puis vous appliquerez notre méthode de dégustation sur 6 vins différents du Domaine.
Cet atelier de dégustation de vin, limité à 10 personnes maximum, est animé par Stéphanie, œnologue et vigneronne depuis plus de 25 ans.
Tarifs Dégressifs
Pour 1 personne 70€
Entre 2 et 4 personnes 65€ par personne
Entre 5 et 9 personnes 60€ par personne
Pour 10 personnes 55€ par personne
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Le Fort Montréal 11290 Aude Occitanie
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English :
Come and develop your ?nological skills and have a great time at Domaine Le Fort in Montréal, Aude, near Carcassonne.
during 3 hours, you’ll hone your senses, then apply our tasting method to 6 different Domaine wines.
This wine tasting workshop, limited to a maximum of 10 people, is led by Stéphanie, ?nologist and winemaker for over 25 years.
Reduced rates
For 1 person: 70?
Between 2 and 4 people: 65? per person
Between 5 and 9 people: 60? per person
For 10 people: 55? per person
L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal a été mis à jour le 2026-06-05 par
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