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ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal

ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal

ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : Le Fort

Ville : 11290 Montréal

Département : Aude

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 70 70 Tarif de base plein tarif

Montréal

ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES

Le Fort Montréal Aude

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Venez développer vos compétences œnologiques et passer un moment agréable au Domaine Le Fort à Montréal dans l’Aude, près de Carcassonne.

3h durant lesquelles vous affinerez vos sens, puis vous appliquerez notre méthode de dégustation sur 6 vins différents du Domaine.

Cet atelier de dégustation de vin, limité à 10 personnes maximum, est animé par Stéphanie, œnologue et vigneronne depuis plus de 25 ans.

Tarifs Dégressifs
Pour 1 personne 70€
Entre 2 et 4 personnes 65€ par personne
Entre 5 et 9 personnes 60€ par personne
Pour 10 personnes 55€ par personne
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Le Fort Montréal 11290 Aude Occitanie  

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English :

Come and develop your ?nological skills and have a great time at Domaine Le Fort in Montréal, Aude, near Carcassonne.

during 3 hours, you’ll hone your senses, then apply our tasting method to 6 different Domaine wines.

This wine tasting workshop, limited to a maximum of 10 people, is led by Stéphanie, ?nologist and winemaker for over 25 years.

Reduced rates
For 1 person: 70?
Between 2 and 4 people: 65? per person
Between 5 and 9 people: 60? per person
For 10 people: 55? per person

L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal a été mis à jour le 2026-06-05 par

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