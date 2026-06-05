ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal dimanche 4 octobre 2026.

Montréal

ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES

Le Fort Montréal Aude

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez développer vos compétences œnologiques et passer un moment agréable au Domaine Le Fort à Montréal dans l’Aude, près de Carcassonne.

3h durant lesquelles vous affinerez vos sens, puis vous appliquerez notre méthode de dégustation sur 6 vins différents du Domaine.

Cet atelier de dégustation de vin, limité à 10 personnes maximum, est animé par Stéphanie, œnologue et vigneronne depuis plus de 25 ans.

Tarifs Dégressifs

Pour 1 personne 70€

Entre 2 et 4 personnes 65€ par personne

Entre 5 et 9 personnes 60€ par personne

Pour 10 personnes 55€ par personne

.

Le Fort Montréal 11290 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and develop your ?nological skills and have a great time at Domaine Le Fort in Montréal, Aude, near Carcassonne.

during 3 hours, you’ll hone your senses, then apply our tasting method to 6 different Domaine wines.

This wine tasting workshop, limited to a maximum of 10 people, is led by Stéphanie, ?nologist and winemaker for over 25 years.

Reduced rates

For 1 person: 70?

Between 2 and 4 people: 65? per person

Between 5 and 9 people: 60? per person

For 10 people: 55? per person

L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal a été mis à jour le 2026-06-05 par