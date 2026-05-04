Journées Européennes du Patrimoine Villa de Séviac Villa Gallo Romaine de Séviac Montréal
Journées Européennes du Patrimoine Villa de Séviac Villa Gallo Romaine de Séviac Montréal samedi 19 septembre 2026.
Montréal
Journées Européennes du Patrimoine Villa de Séviac
Villa Gallo Romaine de Séviac Séviac Montréal Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ELUSA Capitale antique ouvre ses portes gratuitement !
Découvrez le programme de la Villa Gallo romaine de Séviac à Montréal du Gers.
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Villa Gallo Romaine de Séviac Séviac Montréal 32250 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, ELUSA Capitale Antique opens its doors free of charge!
Discover the program at the Gallo-Roman Villa de Séviac in Montréal du Gers.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Villa de Séviac Montréal a été mis à jour le 2026-05-04 par Gers Armagnac
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