ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal
ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal dimanche 14 juin 2026.
Montréal
ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES
Le Fort Montréal Aude
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez développer vos compétences œnologiques et passer un moment agréable au Domaine Le Fort à Montréal dans l’Aude, près de Carcassonne.
3h durant lesquelles vous affinerez vos sens, puis vous appliquerez notre méthode de dégustation sur 6 vins différents du Domaine.
Cet atelier de dégustation de vin, limité à 10 personnes maximum, est animé par Stéphanie, œnologue et vigneronne depuis plus de 25 ans.
Tarifs Dégressifs
Pour 1 personne 70€
Entre 2 et 4 personnes 65€ par personne
Entre 5 et 9 personnes 60€ par personne
Pour 10 personnes 55€ par personne
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Le Fort Montréal 11290 Aude Occitanie
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English :
Come and develop your ?nological skills and have a great time at Domaine Le Fort in Montréal, Aude, near Carcassonne.
during 3 hours, you’ll hone your senses, then apply our tasting method to 6 different Domaine wines.
This wine tasting workshop, limited to a maximum of 10 people, is led by Stéphanie, ?nologist and winemaker for over 25 years.
Reduced rates
For 1 person: 70?
Between 2 and 4 people: 65? per person
Between 5 and 9 people: 60? per person
For 10 people: 55? per person
L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE LE PARFUM DES ANTHOCYANES Montréal a été mis à jour le 2026-06-05 par
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