Mai à vélo, Marché, Marolles-en-Hurepoix

Mai à vélo Samedi 9 mai, 09h00 Marché Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Bonjour,

Le club USM Cyclotourisme FFVélo vous propose une matinée dde contrôlé sécurité de votre vélo ainsi que le marquage bicycode gratuit de 9h00 à 12h00 au marché, avenue du Lieutenant Agoutin, 91630 Marolles en Hurepoix. De plus, nous vous proposons à 10h00, une randonnée découverte à vélo de 20kms, ouverte à tous à partir de 14 ans. Un prêt de vélo est possible sur demande par email à henriette.derube@free.fr

Marché 1 avenue Charles de Gaulle, 91630 Marolles en Hurepoix Marolles-en-Hurepoix 91630 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « USMVTT91630@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:henriette.derube@free.fr »}]

Rando découverte et Atelier vélo (marquage Bicycode)