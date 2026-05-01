Osséja

MAI À VÉLO OSSÉJA

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Journée spéciale à Osséja pour l’évènement Mai à Vélo.

Réparez, échangez et testez toute la journée !

10h-13h Atelier réparation et bourse aux vélos

13h-16h Essais et atelier VAE (vélo à assistance électrique) avec O’naturel 66.

Evènement grat…

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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47

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English :

Special day in Osséja for the Mai à Vélo event.

Repair, swap and test all day long!

10am-1pm: Repair workshop and bike exchange

1pm-4pm: VAE (electrically-assisted bicycle) tests and workshop with O’naturel 66.

Free event…

L’événement MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2026-04-28 par OTC PYRENEES CERDAGNE