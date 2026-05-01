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MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja

MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja

MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja dimanche 10 mai 2026.

Ville : 66340 Osséja

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Osséja

MAI À VÉLO OSSÉJA

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Journée spéciale à Osséja pour l’évènement Mai à Vélo.
Réparez, échangez et testez toute la journée !
10h-13h Atelier réparation et bourse aux vélos
13h-16h Essais et atelier VAE (vélo à assistance électrique) avec O’naturel 66.
Evènement grat…
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 

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English :

Special day in Osséja for the Mai à Vélo event.
Repair, swap and test all day long!
10am-1pm: Repair workshop and bike exchange
1pm-4pm: VAE (electrically-assisted bicycle) tests and workshop with O’naturel 66.
Free event…

L’événement MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2026-04-28 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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