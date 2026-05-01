MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja
MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja dimanche 10 mai 2026.
Osséja
MAI À VÉLO OSSÉJA
Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Journée spéciale à Osséja pour l’évènement Mai à Vélo.
Réparez, échangez et testez toute la journée !
10h-13h Atelier réparation et bourse aux vélos
13h-16h Essais et atelier VAE (vélo à assistance électrique) avec O’naturel 66.
Evènement grat…
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Special day in Osséja for the Mai à Vélo event.
Repair, swap and test all day long!
10am-1pm: Repair workshop and bike exchange
1pm-4pm: VAE (electrically-assisted bicycle) tests and workshop with O’naturel 66.
Free event…
L’événement MAI À VÉLO OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2026-04-28 par OTC PYRENEES CERDAGNE