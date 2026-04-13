Mai à Vélo, Parking Clef des Champs, Préaux 76160, Préaux

Mai à Vélo Samedi 30 mai, 14h00 Parking Clef des Champs, Préaux 76160 Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

14h00 Départ pour une rando vélo vers Roncherolles sur le vivier

Pensez à décorer vos vélos.

15h00 Stands sur la commune de Roncherolles sur le Vivier : réparation, parcours de maniabilité, essais de Vélo, quiz vélo, expo des écoles

Parking Clef des Champs, Préaux 76160 Route de Roncherolles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie

La commune met en place une rando vélo familiale pour se rendre sur la commune de Roncherolles sur le Vivier afin de profiter des stands mis en place sur leur commune.

communication Roncherolles sur le Vivier