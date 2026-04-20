Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux

Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux

Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux jeudi 2 juillet 2026.

Ville : 36240 Préaux

Département : Indre

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Préaux

Sortie nature Nuit de la chauve-souris

Préaux Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Découverte accompagnée par T. Chatton dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.
La soirée débutera par une présentation anatomie, comportements, régime alimentaire, technique de déplacement…. Une bonne opportunité pour démystifier ces petits animaux nocturnes souvent mal-aimés !
La soirée se terminera par une petite balade crépusculaire.
Prévoir des chaussures de marche et une lampe. 10  .

Préaux 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20  animations@indrenature.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery guided by Lauriane Olivier as part of Bat Night.

L’événement Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY

À voir aussi à Préaux (Indre)