Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux
Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux jeudi 2 juillet 2026.
Préaux
Sortie nature Nuit de la chauve-souris
Préaux Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Découverte accompagnée par T. Chatton dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.
La soirée débutera par une présentation anatomie, comportements, régime alimentaire, technique de déplacement…. Une bonne opportunité pour démystifier ces petits animaux nocturnes souvent mal-aimés !
La soirée se terminera par une petite balade crépusculaire.
Prévoir des chaussures de marche et une lampe. 10 .
Préaux 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Discovery guided by Lauriane Olivier as part of Bat Night.
L’événement Sortie nature Nuit de la chauve-souris Préaux a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY
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