Théâtre Les vacances Salle la Clé des Champs Préaux jeudi 25 juin 2026.

Préaux

Théâtre Les vacances

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’ADASOC Préaux vous propose une pièce de théâtre Les vacances présenté par le théâtre Les Mots-Passants !

Venez nombreux ! .

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 63 17 06 cdfdepreaux@gmail.com

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English : Théâtre Les vacances

L’événement Théâtre Les vacances Préaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin