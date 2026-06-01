Théâtre Les vacances Salle la Clé des Champs Préaux
Théâtre Les vacances Salle la Clé des Champs Préaux jeudi 25 juin 2026.
Préaux
Théâtre Les vacances
Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
L’ADASOC Préaux vous propose une pièce de théâtre Les vacances présenté par le théâtre Les Mots-Passants !
Venez nombreux ! .
Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 63 17 06 cdfdepreaux@gmail.com
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English : Théâtre Les vacances
L’événement Théâtre Les vacances Préaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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