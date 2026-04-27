Les Nuits de la Mayenne Azadi Le Pin Préaux

Préaux

Les Nuits de la Mayenne Azadi

Le Pin La Maison du Pin Préaux Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Azadi, Un voyage musical loin des sentiers battus.

Avant-spectacle

Mercredi 15 juillet

La Maison du Pin Préaux

Marché des producteurs de 18h30 à 21h

Dégustation et vente directe des vins du Domaine de 18h30 à 21h

Foodtruck et buvette à partir de 19h

Visite du Domaine (60 min.) Départs à 19h30, 19h45 et 20h Gratuit

Musique du monde

AZADI est un voyage hors du temps, musical et sensoriel. Porté par la voix envoûtante et la langue imaginaire de Camille Saglio, le quartet tisse un univers vibrant où piano, basse et percussions dialoguent avec des sonorités venues d’ailleurs. Entre improvisation et liberté, les sons se répondent, s’envolent et nous entraînent vers des contrées inexplorées. Une expérience intense et poétique, qui laisse place à l’émotion et à l’imaginaire. Fermez les yeux… et laissez-vous emporter.

Tarifs

Prévente 18€

Sur place 21€

Réduit 12€

Durée 1h20

Tout public à partir de 8 ans

Accès PMR

Boucle magnétique

Déficience visuelle

Navettes

Repli Le spectacle sera maintenu en extérieur sans possibilité de repli en salle. En cas d’intempéries majeures le concert sera annulé. .

Le Pin La Maison du Pin Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90

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English :

Azadi, A musical journey far from the beaten track.

L’événement Les Nuits de la Mayenne Azadi Préaux a été mis à jour le 2026-04-27 par SUD MAYENNE