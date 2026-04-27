Les Nuits de la Mayenne Azadi Le Pin Préaux
Les Nuits de la Mayenne Azadi Le Pin Préaux mercredi 15 juillet 2026.
Préaux
Les Nuits de la Mayenne Azadi
Le Pin La Maison du Pin Préaux Mayenne
Tarif : 18 – 18 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Azadi, Un voyage musical loin des sentiers battus.
Avant-spectacle
Mercredi 15 juillet
La Maison du Pin Préaux
Marché des producteurs de 18h30 à 21h
Dégustation et vente directe des vins du Domaine de 18h30 à 21h
Foodtruck et buvette à partir de 19h
Visite du Domaine (60 min.) Départs à 19h30, 19h45 et 20h Gratuit
Musique du monde
AZADI est un voyage hors du temps, musical et sensoriel. Porté par la voix envoûtante et la langue imaginaire de Camille Saglio, le quartet tisse un univers vibrant où piano, basse et percussions dialoguent avec des sonorités venues d’ailleurs. Entre improvisation et liberté, les sons se répondent, s’envolent et nous entraînent vers des contrées inexplorées. Une expérience intense et poétique, qui laisse place à l’émotion et à l’imaginaire. Fermez les yeux… et laissez-vous emporter.
Tarifs
Prévente 18€
Sur place 21€
Réduit 12€
Durée 1h20
Tout public à partir de 8 ans
Accès PMR
Boucle magnétique
Déficience visuelle
Navettes
Repli Le spectacle sera maintenu en extérieur sans possibilité de repli en salle. En cas d’intempéries majeures le concert sera annulé. .
Le Pin La Maison du Pin Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90
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English :
Azadi, A musical journey far from the beaten track.
L’événement Les Nuits de la Mayenne Azadi Préaux a été mis à jour le 2026-04-27 par SUD MAYENNE
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