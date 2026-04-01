Mai à Vélo Séances de remise en selle rue Charles de Foulcauld Douarnenez
Mai à Vélo Séances de remise en selle rue Charles de Foulcauld Douarnenez jeudi 23 avril 2026.
Douarnenez
Mai à Vélo Séances de remise en selle
rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Vous n’avez pas fait de vélo depuis longtemps ? Ces séances sont faites pour vous !
Au programme, une progression tout en douceur
Séance 1 reprise en milieu fermé pour se rassurer
Séance 2 sortie sur voie verte
Séance 3 mise en situation en ville
L’idéal pour reprendre confiance étape par étape ! .
rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Mai à Vélo Séances de remise en selle Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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