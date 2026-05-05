MAI DE SAINT-PIRRE : ANNOU MACHÉ POU GLORIYÉ 22 MÉ, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
MAI DE SAINT-PIRRE : ANNOU MACHÉ POU GLORIYÉ 22 MÉ, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre vendredi 22 mai 2026.
MAI DE SAINT-PIRRE : ANNOU MACHÉ POU GLORIYÉ 22 MÉ Vendredi 22 mai, 07h30 Saint-Pierre Martinique Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T04:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T04:00:00+02:00
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Marche commémorative, Course nageurs toute catégorie, Présentation des épaves de Saint-Pierre, Concert live Demwazel Dys, Foot couloir, Fête de la nature : Détente, camping, moment dans la nature
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