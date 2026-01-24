Soirée bar à vins salle des fêtes Saint-Pierre

Soirée bar à vins

salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre Jura

Début : 2026-11-27 18:30:00

fin : 2026-11-27 23:30:00

2026-11-27

Soirée bar à vins à la salle des fêtes de Saint Pierre dès 18h30.

Bar à vins tous cépages, bière pression et beaujolais nouveau. .

salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté lestresmontagnards@gmail.com

