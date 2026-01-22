Randonnée La Grandvallière salle omnisports Saint-Pierre

Randonnée La Grandvallière

salle omnisports Rue des rochats Saint-Pierre Jura

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

2026-06-07

Randonnée La Grandvallière organisée tous les ans par l’association Les Crapahuts, Cette année, RDV à Saint Pierre le dimanche 7 juin 2026. Inscription à partir de 8h00.

3 parcours de randonnée proposés. .

