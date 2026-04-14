MADA GREEN 8 « ECO FRIENDLY ELECTRONIC PARTY », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
MADA GREEN 8 « ECO FRIENDLY ELECTRONIC PARTY », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre dimanche 7 juin 2026.
MADA GREEN 8 « ECO FRIENDLY ELECTRONIC PARTY » Samedi 6 juin, 19h00 Saint-Pierre Martinique Martinique
Pour plus d’infos : 0696 97 65 00 massaiprod@gmail.com/@madagreen_electronicparty
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T05:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T05:59:00+02:00
le tout porté par une programmation musicale électronique qualitative et surprenante, la promesse d’un voyage musical cosmopolite dans le cadre hors du commun de l’Habitation Depaz.
Pour chaque ticket acheté sur bizouk, Mada Green a décidé de reverser un don de 50 centimes à une association qui œuvre pour l’environnement. Ainsi, vous contribuerez à la sauvegarde de la Martinique dès l’obtention de votre pass.
Vivez l’expérience Mada Green
Dans un lieu hors du commun mise en lumière, le château Depaz
• 4 Dj Martinique / paris / Trinidad
• 9 h de voyages musical Tech house/ Deep House / House
• Perfomers/Body Painting
• Conseil et sensibilisation aux bons gestes écologiques
• Bar et restauration
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/mada-green-8 »}]
C’est une célébration éco friendly engagée dont l’objectif est de sensibiliser les participants au respect de l’environnement.
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