Bar ambulant de Saint-Pierre Saint-Pierre
Bar ambulant de Saint-Pierre Saint-Pierre vendredi 5 juin 2026.
Bar ambulant de Saint-Pierre
salle des fêtes Saint-Pierre Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-06-05 2026-08-28
Le bar ambulant des Très Montagnards repart à la rencontre des habitants de Saint-Pierre ! .
salle des fêtes Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté lestresmontagnards@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bar ambulant de Saint-Pierre
L’événement Bar ambulant de Saint-Pierre Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX