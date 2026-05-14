Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Suivez le guide… Venez trouver ce qu’il y a de mieux en vous l’autre !

Et si, là, aux Halles de Gaztelu, on tombait sur les bonnes personnes ?

Et si là, on trouvait le meilleur de nous-mêmes ?

On s’est peut-être un peu perdus de vue, mais il est temps de se retrouver. Promis on devient mieux.

Patients, soignants, comédiens professionnels et amateurs du Théâtre des Chimères vous invitent à une traversée des Halles à la découverte de nos super pouvoirs et nos petites manies, de la grande surprise de l’Autre ! .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

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English : Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis

L’événement Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Hendaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce