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Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye samedi 16 mai 2026.

Lieu : Espace Culturel Mendi Zolan

Adresse : 119 boulevard de la Mer

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Suivez le guide… Venez trouver ce qu’il y a de mieux en vous l’autre !

Et si, là, aux Halles de Gaztelu, on tombait sur les bonnes personnes ?
Et si là, on trouvait le meilleur de nous-mêmes ?

On s’est peut-être un peu perdus de vue, mais il est temps de se retrouver. Promis on devient mieux.

Patients, soignants, comédiens professionnels et amateurs du Théâtre des Chimères vous invitent à une traversée des Halles à la découverte de nos super pouvoirs et nos petites manies, de la grande surprise de l’Autre !   .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49  mendizolan@hendaye.fr

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English : Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis

L’événement Mai du Théâtre 2026 Finalement, on est devenus très précis Hendaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Hendaye Tourisme & Commerce

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