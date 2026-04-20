Mai du Théâtre Attention à ta Tête Parvis du bas des Halles de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Attention à ta Tête

Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:45:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Attention à ta tête est un projet qui naît de l’envie de trois jongleuses, Cecilia Zucchetti, Gioia Santini et Francesca Fioraso, de voir le jonglage d’un autre point de vue, laisser de côté la frustration de ne pas y arriver pour célébrer la beauté de l’imperfection.

Trois jongleuses, une baignoire, 100 balles, 11 massues, 12 mains. Voici les éléments qui donneront vie à un univers sensible et intimiste dans lequel petits et grands seront immergés.

Spectacle accueilli en résidence de création à Mendi Zolan en septembre 2026. .

Parvis du bas des Halles de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Attention à ta Tête

L’événement Mai du Théâtre Attention à ta Tête Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce