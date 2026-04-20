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Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat Monuments aux Morts Hendaye

Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat Monuments aux Morts Hendaye

Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat Monuments aux Morts Hendaye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Monuments aux Morts

Adresse : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat

Monuments aux Morts Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:45:00
fin : 2026-05-23 17:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Il avance en toge blanche façon prophète des rues du 21e siècle.
Qui est-il ?
Dieu ?
Gourou ?
Savant fou ?
Illuminé ?

Un peu tout ça à la fois.

Gaétan Ranson utilise les armes qui sont les siennes le clown, le rire, le stand up pour injecter de l’euphorie et de la radicalité à nos éco-anxiétés rampantes.

Flirtant avec la démesure, jouant des codes de l’interaction, il embarque ses disciples consentants. Un remède salvateur et irrésistible contre l’angoisse de la catastrophe à venir.   .

Monuments aux Morts Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat

L’événement Mai du Théâtre La création, prêche délirant et chaud comme le climat Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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