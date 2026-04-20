Mai du Théâtre Le mariage forcé, une comédie de Molière Espace herbeux du Vieux Fort Hendaye
Mai du Théâtre Le mariage forcé, une comédie de Molière Espace herbeux du Vieux Fort Hendaye samedi 23 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Le mariage forcé, une comédie de Molière
Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:45:00
fin : 2026-05-23 21:45:00
Date(s) :
2026-05-23
C’est le Jour J !
Le naïf et bourgeois Sganarelle va épouser ce soir-même la pimpante et fougueuse Dorimène.
Tout va bien dans le meilleur des mondes…
Jusqu’à ce que la future épouse annonce voir le mariage comme la promesse d’une vie fortunée menée en toute indépendance.
Décontenancé par le discours libertaire de celle qu’il croyait dominer, Sganarelle va tout tenter pour faire annuler ses noces. .
Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Le mariage forcé, une comédie de Molière
L’événement Mai du Théâtre Le mariage forcé, une comédie de Molière Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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