Saint-Martin-de-Mâcon

Mai moi sur un vélo !

Rendez-Vous au pont de la Reine Blanche Saint-Martin-de-Mâcon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

À l’occasion de mai à vélo, participez à une journée sous le thème du slowtourisme. Randonnée vélo avec halte au château d’Oiron, village du vélo, balade nature avec le service Biodiversité de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Sur inscription.

À l’occasion de mai à vélo, les offices de Tourisme du Loudunais et du Thouarsais, en partenariat avec le service Biodiversité de la Communauté de Communes du Thouarsais et le Château d’Oiron, Centre des Monuments Historiques, vous proposent une journée sous le thème du slowtourisme.

Dès 9h départ pour une randonnée vélo de 3h incluant un passage dans le château d’Oiron et un arrêt sur le site de Chantebrault. VENEZ AVEC VOTRE VÉLO !

De 12h à 14h, venez découvrir le village du vélo sur lequel seront présents un stand tourisme avec des informations sur la marque Accueil vélo , biodiversité, mobilité ainsi que des jeux en bois pour les plus jeunes. Ambiance musicale, restauration et vente de vins locaux sur place.

À partir de 14h partez à la découverte de la zone humide de la vallée de la Dive en présence d’un guide du service Biodiversité. Parcours à pied d’une durée de 2h. .

Rendez-Vous au pont de la Reine Blanche Saint-Martin-de-Mâcon 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English : Mai moi sur un vélo !

Take part in a day of slowtourism during the May cycling festival. Bike ride with stopover at Château d’Oiron, bike village, nature walk with the Communauté de Communes du Thouarsais Biodiversity Department.

Registration required.

L’événement Mai moi sur un vélo ! Saint-Martin-de-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais