Colombières-sur-Orb

MAI QUE MAI ! ST VINCENT D’OLARGUES EXPÉRIENCE SENSORIELLE & BAL

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vivez l’atypique ! Après une randonnée-spectacle matinale à Colombières, rejoignez Saint-Vincent pour un concert immersif dans l’obscurité. Savourez un repas terroir authentique avant de danser au P’tit Bal Pléistocène . Une journée entre mystère et fête au cœur des Hauts Cantons !

Expérience Sensorielle & Bal

Prenez de la hauteur et laissez vos sens guider vos pas. Avec ‘Còs Sensible’, la randonnée devient une œuvre d’art vivante. Entre les roches de l’Espinouse et le murmure de l’Orb, venez vivre une parenthèse poétique où le corps s’accorde au rythme de la terre occitane. Une mise en jambe idéale avant les festivités de l’après-midi

Focus Matinée

09h00 Randonnée-Spectacle Còs Sensible (Corps Sensible)

Le Concept Une expérience hybride entre la marche en pleine nature et la performance artistique. Còs Sensible n’est pas une simple randonnée, c’est une invitation à ressentir le paysage du Haut-Languedoc à travers le corps, le mouvement et l’écoute.

Déroulement Le public est invité à suivre un itinéraire balisé au cœur des paysages sauvages de Colombières (proximité des gorges). Au fil du sentier, des haltes artistiques ponctuent la marche danse, lectures de textes en occitan, ou interventions sonores en lien avec l’environnement.

Lieu de rendez-vous Parking de la Mairie ou point d’accueil du festival (à confirmer selon le fléchage).

Difficulté Niveau facile à moyen. Accessibles aux marcheurs réguliers (enfants à partir de 7/8 ans).

Durée Environ 2h30 à 3h (pauses artistiques incluses).

Programme de la Soirée

18h30 Concert avec le trio Curmaia

Artistes Curmaia (Trois voix, des percussions, une énergie brute).

Description Un voyage vocal aux racines de l’Italie du Sud et de la Méditerranée. Le trio Curmaia explore les chants de travail, de lutte et d’amour avec une ferveur communicative. Un moment suspendu pour clore l’après-midi en beauté.

Lieu Église ou place du village (selon acoustique et météo).

20h00 Repas de Terroir

Concocté par L’Association Culture et Loisirs Vincentinois.

Description Cuisine authentique et accueil chaleureux par les bénévoles du village. L’occasion de reprendre des forces avant le bal dans une ambiance de grande tablée familiale.

Le conseil Tafanari L’initiation de 21h00 est cruciale ! Même si vous avez déjà quelques notions, c’est là que se crée la connexion avec les autres danseurs de la soirée. C’est le meilleur moyen de briser la glace et de trouver des partenaires pour le reste du bal.

21h00 Soirée Balèti (Double affiche)

Première partie Initiation aux danses de bal rapide. Idéal pour apprendre les pas de base et ne pas rester sur la touche.

Le Bal Avec Bowgar et Sérac.

Bowgar Un son puissant, entre cordes et rythmiques hypnotiques.

Sérac Une musique de bal à la fois fine et sauvage, parfaite pour faire monter la température sur le plancher.

Lieu Salle des fêtes ou chapiteau. .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 64 46

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English : MAI QUE MAI ! ST VINCENT D’OLARGUES EXPÉRIENCE SENSORIELLE & BAL

Experience the atypical! After a morning hike in Colombières, head to Saint-Vincent for an immersive concert in the dark. Enjoy an authentic local meal before dancing the night away at the P’tit Bal Pléistocène . A day of mystery and celebration in the heart of the Hauts Cantons!

L’événement MAI QUE MAI ! ST VINCENT D’OLARGUES EXPÉRIENCE SENSORIELLE & BAL Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC