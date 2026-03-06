SORTIE PÉDESTRE GORGES DE COLOMBIÈRES Colombières-sur-Orb
Colombières-sur-Orb Hérault
16 juin 2026
fin : 2026-06-16
2026-06-16
Vous partirez avec Laure, Accompagnatrice en Montagne diplômée, à la découverte de maisons troglodytes, d’anciens sentiers muletiers, de lande à genêts et à bruyères, avant de redescendre par une ancienne voie romaine, symbole de la circulation des hommes depuis plus de 2 000 ans, à travers les chênes et les châtaigneraies séculaires. Lors de la pause, nous goûterons justement des châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.
Lieu de rendez-vous sur inscription .
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02
English :
Join Laure, a qualified mountain guide, to discover the Colombières gorges. Taste local chestnuts and herbal syrups.
Route: 13.5 km, 650 m ascent. Bring a packed lunch, water and sneakers
