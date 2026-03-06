SORTIE PÉDESTRE GORGES DE COLOMBIÈRES Colombières-sur-Orb

SORTIE PÉDESTRE GORGES DE COLOMBIÈRES

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Partez avec Laure, accompagnatrice en montagne diplômée, à la découverte des gorges de Colombières. Dégustation des châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.

Parcours de 13,5 km pour 650m de dénivelé. Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets

Ces gorges situées dans le parc naturel du Haut Languedoc sont uniques et sauvages.

Vous partirez avec Laure, Accompagnatrice en Montagne diplômée, à la découverte de maisons troglodytes, d’anciens sentiers muletiers, de lande à genêts et à bruyères, avant de redescendre par une ancienne voie romaine, symbole de la circulation des hommes depuis plus de 2 000 ans, à travers les chênes et les châtaigneraies séculaires. Lors de la pause, nous goûterons justement des châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.

Parcours de 13,5 kms pour 650 m de dénivelé.

Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets.

Lieu de rendez-vous sur inscription .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

English :

Join Laure, a qualified mountain guide, to discover the Colombières gorges. Taste local chestnuts and herbal syrups.

Route: 13.5 km, 650 m ascent. Bring a packed lunch, water and sneakers

