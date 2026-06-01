Colombières-sur-Orb

ATELIER EN ÉQUILIBRE

80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avec la méthone FELDENKRAIS Améliorez en douceur votre équilibre, prévenez les chutes, ayez confiance dans la marche.

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80 Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 44 72 44 81

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English :

With FELDENKRAIS methone Gently improve your balance, prevent falls and gain confidence when walking.

L’événement ATELIER EN ÉQUILIBRE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC