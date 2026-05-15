Colombières-sur-Orb

VERNISSAGE ENCORDÉS AVEC LES PIONNIERS DU CAROUX

Gorges de Colombières Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Vernissage de l’exposition Encordés avec les Pionniers du Caroux aux Gorges de Colombières. Découvrez les photographies de Sam Bié rendant hommage aux premiers grimpeurs du massif. Une immersion verticale en plein air.

Plongez dans l’histoire de l’escalade avec l’exposition Encordés avec les Pionniers du Caroux . Le vendredi 12 juin dès 18h, vous êtes invités au vernissage de cette rétrospective photographique signée Sam Bié, installée dans le cadre spectaculaire des Gorges de Colombières.

À travers l’œil expert du photographe, cette exposition rend hommage aux audacieux grimpeurs qui ont ouvert les premières voies sur les aiguilles de gneiss du Caroux. Les clichés saisissants font dialoguer le passé et le présent, illustrant l’évolution des techniques et l’esprit d’aventure qui anime toujours ce massif emblématique. Entre ombre et lumière, verticalité et paysages grandioses, cette immersion artistique est une véritable ode au patrimoine naturel et sportif de notre territoire. Un moment de partage convivial attend les passionnés de montagne, de photographie et de grand air pour célébrer l’héritage des pionniers au pied des parois.

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, la Communauté de communes Du Minervois au Caroux et les Montagnes du Caroux. .

Gorges de Colombières Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 10

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English :

Opening of the exhibition Encordés avec les Pionniers du Caroux at Gorges de Colombières. Discover Sam Bié’s photographs paying tribute to the massif’s first climbers. An open-air vertical immersion.

L’événement VERNISSAGE ENCORDÉS AVEC LES PIONNIERS DU CAROUX Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC