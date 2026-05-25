Colombières-sur-Orb

RDV GOURMAND D’EXCEPTION

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Vivez une rencontre d’exception à La Mécanique des Frères Bonano ! Au programme de ce rendez-vous exclusif café d’accueil, visite des coulisses du domaine, de la cave aux jardins, et dégustation conviviale de focaccia et tapas faits maison

Le Guide BAO vous propose une immersion privilégiée au cœur d’un fleuron de la gastronomie des Hauts-Cantons.

Benjamin et Clément Bonano vous ouvrent les portes de leur magnifique domaine, niché à Colombières-sur-Orb, pour partager avec vous leur passion commune, leur savoir-faire et leur amour du terroir. Ce rendez-vous exclusif débutera par un accueil chaleureux autour d’un café, suivi d’une visite guidée de cet établissement d’exception. Vous découvrirez ainsi les secrets de leur table renommée, de la cave aux trésors languedociens, sans oublier les espaces verdoyants, les chambres et l’ambiance unique de leur bistrot Le Trou du Kru . Pour clôturer cette matinée d’échanges en toute convivialité, une dégustation gourmande vous attend côté bistrot, mettant à l’honneur une focaccia maison et des tapas savoureux, accompagnés d’un verre de vin sélectionné. Réservation obligatoire. .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 30 52

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English :

Experience an exceptional meeting at La Mécanique des Frères Bonano! This exclusive event includes a welcome coffee, a behind-the-scenes tour of the estate, from the cellar to the gardens, and a convivial tasting of homemade focaccia and tapas

L’événement RDV GOURMAND D’EXCEPTION Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC