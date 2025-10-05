DODHEIMSGARD & WINTERFYLLETH – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

MAINTENANT C’EST NOUS LES CHEFS – MAINTENANT C EST NOUS LES CHEFS Début : 2026-02-08 à 11:00. Tarif : – euros.

Qui c’est le chef ! Maintenant c’est nous !C’est dur d’avoir une soeur qui nous embête tout le temps. Alors souvent je me venge et la bagarre n’en finit jamais. Même que papa nous punit tous les deux sans chercher à comprendre…Alors avec ma soeur, on a décidé de devenir les chefs à la maison…

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25