Mais à qui appartient cette belle plume ?, Le Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

Mais à qui appartient cette belle plume ? Mercredi 7 octobre, 14h00 Le Taillan-Médoc Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

« Barbe, barbule, filoplume, vibrisse… Un atelier pour découvrir de près les plumes, leurs formes, leurs couleurs et leurs secrets… »

Pré oir chaussures de marche

Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

« Barbe, barbule, filoplume, vibrisse… Un atelier pour découvrir de près les plumes, leurs formes, leurs couleurs et leurs secrets… » plumes oiseaux

Charlotte Barbier – Bordeaux Métropole