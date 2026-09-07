Mais à qui appartient cette belle plume ?, Le Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc
mercredi 7 octobre 2026 · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
Mais à qui appartient cette belle plume ? Mercredi 7 octobre, 14h00 Le Taillan-Médoc Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
« Barbe, barbule, filoplume, vibrisse… Un atelier pour découvrir de près les plumes, leurs formes, leurs couleurs et leurs secrets… »
Pré oir chaussures de marche
Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]
« Barbe, barbule, filoplume, vibrisse… Un atelier pour découvrir de près les plumes, leurs formes, leurs couleurs et leurs secrets… » plumes oiseaux
Charlotte Barbier – Bordeaux Métropole
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