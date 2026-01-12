Mais que vont dire les voisins ? Au café théâtre Le Off Lannemezan

Mais que vont dire les voisins ?

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Fanfan rêve de trouver sa place. Mais grandir à la campagne, entre un père partagé entre chasse et poésie et des parents obsédés par la question Mais que vont dire les voisins ? , n’aide pas vraiment…

Alors, elle explore, teste, se trompe, recommence, avec fougue et naïveté. De cette quête jaillissent une galerie de personnages hauts en couleur agaçants, fantasques, parfois touchants.

À travers ce one-woman-show drôle et piquant, Fanfan interroge avec énergie le poids du regard des autres et nous entraîne dans un univers à la fois tendre, décapant et universel.

Plein tarif 15€ Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

Fanfan dreams of finding her place. But growing up in the countryside, with a father divided between hunting and poetry, and parents obsessed with the question What will the neighbors say?

So she explores, tests, makes mistakes, tries again, with enthusiasm and naivety. From this quest springs a gallery of colorful characters: annoying, whimsical, sometimes touching.

In this funny, piquant one-woman show, Fanfan energetically questions the weight of other people’s opinions and draws us into a universe that is at once tender, caustic and universal.

