Mais t’as quel âge ?! Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 16 janvier 2026.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-01-16

2026-01-16

Prix du meilleur espoir au Festival Off d’Avignon de 2021, ce solo décapant trouve le ton juste pour parler à toutes les générations.

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp. Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents, ses enfants et même Martine de la compta ! ! Vous êtes prévenus.

De et avec Marion Pouvreau .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

