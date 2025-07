Charlie Winston en concert Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Charlie Winston en concert Maison de la musique de Nanterre Nanterre jeudi 7 mai 2026.

Révélé par le tube Like a Hobo (« Comme un vagabond ») qui faisait référence à la musique d’une certaine Amérique folk et populaire, Charlie Winston est un héritier de la culture pop anglaise à la voix de charme et aux rythmes irrésistibles. Tombé amoureux du climat méridional français, il a été adopté depuis le début par le public d’ici, au point d’enregistrer en France son dernier album (As I am) et de travailler avec Vianney et Ibrahim Maalouf.

Le vagabond a posé ses valises, sa maison est reconstruite, Charlie Winston se livre sur scène « tel qu’il est », généreux et libéré.

Pour fêter l’arrivée du printemps, quoi de mieux que la pop aux accents vintage du plus français des vagabonds anglais, Charlie Winston, avec ses mélodies lumineuses et cette pointe de mélancolie.

Le jeudi 07 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/charlie-winston/