Maison de Poupée Espace Michel-Simon Noisy-le-Grand

Maison de Poupée Vendredi 13 février 2026, 20h00 Espace Michel-Simon Seine-Saint-Denis

Début : 2026-02-13T20:00:00 – 2026-02-13T21:30:00

Fin : 2026-02-13T20:00:00 – 2026-02-13T21:30:00

“Tout a commencé par le bruit d’un oiseau qui est venu se cogner contre ma fenêtre.

C’était un jour pluvieux et j’étais assise à ma table de cuisine, recroquevillée avec une grande tasse de café et un bon livre, quand j’ai entendu un « boom » contre la fenêtre. Ce son court, mais immédiatement reconnaissable, m’a instantanément fait fermer les yeux. « Boom ».

Le bruit a fait écho à travers mon corps, comme si ces vibrations avaient remué l’eau calme, créant des ondulations circulaires qui se multipliaient et remplissaient mes yeux. C’était comme si ce moment où les os de l’oiseau s’étaient fracassé contre le verre, quelque-chose en verre à l’intérieur de moi s’était cassé aussi. Déroutée par mon propre ridicule, j’ai séché mes larmes, avant de reprendre mon livre et boire une autre gorgée de café. Mais le café avait un goût amer que je n’avais pas remarqué avant, et il ne m’était plus possible de me concentrer sur ma lecture. Avec un soupir j’ai abandonné mon livre et me suis dirigée vers la bibliothèque. Je me suis tenue là quelques minutes, mes yeux cherchant entre les titres, ma main suspendue devant les tranches des livres. Le bruit de cet oiseau battait toujours contre mes côtes. Et ma main s’est arrêtée sur une Maison de Poupée de Henrik Ibsen.

Nora, le personnage principale d’une Maison de Poupée est connue comme une alouette chantante aux ailes légères. Et elle se cogne, tête en avant, contre l’invisible surface en verre de sa propre existence. Une maison de poupée est une vieille maison remplie de fantômes, usés par le temps et qui nous hantent encore. Une histoire sur les rôles que nous jouons, les paris que nous faisons et les illusions dont nous nous entourons. Il y est question de prendre en main et de lâcher prise, et de danser comme si notre vie en dépendait.

J’ai l’intention de faire une Maison de Poupée qui secoue, qui fracasse et libère des vieux spectres. Un mélange troublant entre acteurs et marionnettes, illusion et réalité, entouré par des oiseaux morts et des vitres cassées. »

Yngvild Aspeli

Espace Michel-Simon Esplanade Nelson-Mandela, 36 Rue de la République 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France

Plexus Polaire / Yngvild Aspeli yngvild aspeli