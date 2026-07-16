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Maison des Jeux – Hauts Pavés, Rue Eugène Bégarie, Nantes

vendredi 28 août 2026 · Rue Eugène Bégarie · Nantes

Maison des Jeux – Hauts Pavés, Rue Eugène Bégarie, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Rue Eugène Bégarie
Adresse
Rue Eugène Bégarie, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Maison des Jeux – Hauts Pavés Vendredi 28 août, 15h00 Rue Eugène Bégarie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans la résidence rue Bégarie, aux Hauts-Pavés, pour un après-midi ludique placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.
Parcours de jeux de lancer, véhicules, ateliers de motricité, jeux de société et casse-têtes attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.
Plus d’informations https://www.maisondesjeux-nantes.org

Rue Eugène Bégarie Rue Eugène Bégarie, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 75 67 »}] [{« link »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}]
Après-midi jeux – Hauts Pavés résidence rue Bégarie

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