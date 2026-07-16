Maison des Jeux – Place de la petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes
Informations pratiques
Maison des Jeux – Place de la petite Hollande Mercredi 22 juillet, 15h00 Place Petite Hollande / Ile Gloriette Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:30:00+02:00
Rendez-vous place de la Petite-Hollande pour un après-midi festif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.
Jeux d’adresse, jeux de construction et grands espaces ludiques attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un moment de détente et d’amusement en plein air.
Plus d’informations https://www.maisondesjeux-nantes.org
Place Petite Hollande / Ile Gloriette Place de la Petite Hollande, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 75 67 »}] [{« link »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}]
Après-midi jeux – Place de la Petite-Hollande
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