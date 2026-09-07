Maison du Grand Site de France, Maison du Grand Site de France, Saint-Florent

Informations pratiques

Maison du Grand Site de France 19 et 20 septembre Maison du Grand Site de France Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’entrée de la Maison du Grand Site de France à Saint-Florent sera gratuite durant ces deux journées. Horaires d’ouverture : le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h à 18h30. Ce centre d’interpretation de la micro région de la Conca d’oru vous permet de decouvrir les facettes du territoire, géologie, patrimoine, faune et flore…

Maison du Grand Site de France 3 rue de la Passerelle 20217 Saint-Florent 20217 Haute-Corse Corse

L’entrée de la Maison du Grand Site de France à Saint-Florent sera gratuite durant ces deux journées. Horaires d’ouverture : le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h à 18h30. Ce centre de la…

©AlexiaPoey