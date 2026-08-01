Informations pratiques

Épineuil-le-Fleuriel

Maison Fleuriel Soirée jeu de société et enquête à l’école

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel

Envie de partager un moment convivial en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous pour une soirée dédiée aux jeux de société dans une ambiance chaleureuse et détendue. Au programme des jeux pour tous les âges, de la bonne humeur et un défi original avec l’enquête À l’école , qui mettra votre sens de l’observation et de la déduction à l’épreuve. Que vous soyez joueur débutant ou passionné, venez passer une agréable soirée placée sous le signe du partage et de l’amusement ! .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 83 64 35 lamaisonfleuriel@lilo.org

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English :

Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel

L’événement Maison Fleuriel Soirée jeu de société et enquête à l’école Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CHATEAUMEILLANT