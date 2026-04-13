Maison Vitteaut Alberti, Vitteaut Alberti, Rully

Maison Vitteaut Alberti 5 et 6 juin Vitteaut Alberti Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fondée en 1951 à Rully, la Maison Vitteaut-Alberti est une référence en Crémant de Bourgogne. Ce domaine familial, situé dans le berceau des vins effervescents bourguignons, perpétue un savoir-faire depuis trois générations.

Depuis 2004, Agnès Vitteaut rejoint l’aventure, apportant un nouvel élan à la maison, faisant d’elle la troisième génération à la tête de l’entreprise familiale. Entre histoire familiale et savoir-faire en Saône-et-Loire !

Sur réservation (4 personnes minimum)

Pour le pique-nique dans les vignes : sur réservation (4 personnes minimum)

Vitteaut Alberti 71150 Rully Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 87 23 97 »}]

Découvrez la Maison Vitteaut-Alberti !

DR