Maison Vitteaut Alberti, Vitteaut Alberti, Rully
Maison Vitteaut Alberti, Vitteaut Alberti, Rully vendredi 5 juin 2026.
Maison Vitteaut Alberti 5 et 6 juin Vitteaut Alberti Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fondée en 1951 à Rully, la Maison Vitteaut-Alberti est une référence en Crémant de Bourgogne. Ce domaine familial, situé dans le berceau des vins effervescents bourguignons, perpétue un savoir-faire depuis trois générations.
Depuis 2004, Agnès Vitteaut rejoint l’aventure, apportant un nouvel élan à la maison, faisant d’elle la troisième génération à la tête de l’entreprise familiale. Entre histoire familiale et savoir-faire en Saône-et-Loire !
Sur réservation (4 personnes minimum)
Pour le pique-nique dans les vignes : sur réservation (4 personnes minimum)
Vitteaut Alberti 71150 Rully Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 87 23 97 »}]
Découvrez la Maison Vitteaut-Alberti !
DR
À voir aussi à Rully (Saône-et-Loire)
- Rully le Mont Palais Rully Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Rully Balade verte En ville Rully Saône-et-Loire 1 mai 2026
- De Rully à Raray en Pays de Valois Rully Oise 1 mai 2026
- Grande boucle de Rully Rully Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Portes Ouvertes Spéciales 100 ans du Domaine Domaine des Chauchoux Rully 23 mai 2026